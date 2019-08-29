شكرا لقرائتكم خبر عن "معادن" تعلن عن اكتمال صفقة الاستحواذ على ميريديان الأفريقية بقيمة 525 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن اكتمال صفقة الاستحواذ على مجموعة ميرديان الأفريقية المتخصصة في مجال توزيع الأسمدة بقيمة 140 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 525 مليون ريال سعودي)، حسب اتفاقية تم إبرامها في أبريل الماضي من العام الجاري بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه فإنه وبموجب هذه الصفقة تستحوذ "معادن" على نسبة 85% من أسهم «ميريديان» كمرحلة أولى، على أن يتم امتلاك ما تبقى من الأسهم في غضون السنوات الأربع المقبلة.

ويعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة في استراتيجية "معادن" لبناء قنوات عالمية لمنتجات الأسمدة لترسيخ "معادن" كأحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاتية في العالم .

وسيمكن هذا الاستحواذ "معادن" من توزيع وتطوير المنتجات التكميلية في المناطق سريعة النمو، ومضاعفة إسهامات الشركة بدعم الأمن الغذائي العالمي في المناطق الزراعية المهمة على مستوى العالم، وتوفر هذه الصفقة للشركة مزايا لوجستية في جنوب شرق افريقيا، وتتيح لها معرفة أكثر بمتطلبات العملاء عن قرب.

وقد اتت عملية الاستحواذ تعزيزاً لاستراتيجية "معادن" 2025 الرامية إلى التوسع عالميا والمساهمة بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى زيادة الصادرات غير النفطية والمساهمة في الناتج المحلي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم قطاع التعدين باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة.

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وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 243.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 517.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 192.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.045 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 243.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 517.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 192.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.045 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

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