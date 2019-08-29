شكرا لقرائتكم خبر عن "اكسترا" تفتتح فرعها الثالث في "سلطنة عمان" باستثمار 22 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن افتتاح فرعها الثالث بسلطنة عمان، يوم أمس الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري، والواقع في ولاية صحار، حى الطريف.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه بهذا يصل إجمالي معارضها إلى ثمانية وأربعون معرضاً في منطقة الخليج العربي.

وبحسب البيان، بلغ حجم الاستثمارات في المعرض الجديد ما يقارب 22 مليون ريال سعودي.

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وأكد محمد جلال، الرئيس التنفيذي للشركة، على أن افتتاح المعرض الجديد بمساحة بيعية إجمالية قرابة 1700 متر مربع يعتبر خطوة هامة نحو تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجي في السوق العماني، وللوصول إلي شريحة جديدة من العملاء خارج العاصمة العمانية مسقط.

هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا المعرض الجديد بداية من الربع الثالث للعام المالي 2019.

وكشفت النتائج المالية للشركة، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 59% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو بالغا 72.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 45.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 106.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 67.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.