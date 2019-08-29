شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "شعاع كابيتال" تبحث تعديل اسم الشركة إلى "مجموعة أبوظبي المالية"في 11 سبتمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة "شعاع كابيتال" دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر المُقبل، وذلك لمناقشة مقترح تغيير اسم الشركة إلى "مجموعة أبوظبي المالية".

وقالت الشركة، في بيان على موقع "دبي" المالي، اليوم الخميس، إن الجمعية العمومية ستناقش أيضاً خلال الاجتماع رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء، بالإضافة لتعيين "مسعود محمد شريف محمود" كعضو في المجلس.

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كما ستناقش الجمعية العمومية أيضا تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 31.6 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 14.6 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 56.5 مليوم درهم خلال النصف الأول من العام الجاري ، مقابل صافي ربح بلغ 26.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.