شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مجموعة السريع" تُقر بتخفيض رأس مال الشركة 70.89% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لمجموعة السريع التجارية الصناعية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 70.89%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بأن عدد الأسهم سيتراجع بعد التخفيض من 22.5 مليون سهم إلى 6.55 مليون سهم، وذلك بإلغاء 15.950 مليون سهم من أسهم الشركة، بحيث يتم تخفيض 3.54 سهم لكل 5 أسهم.

وقالت الشركة، إن السبب في تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة، التي بلغت كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.

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وبحسب البيان، لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وكشفت النتائج المالية لمجموعة السريع، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، وأشارت الشركة، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 49 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 921 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.