شكرا لقرائتكم خبر عن احتياطي الذهب لدى المركزي الإماراتي يرتفع 12% بنهاية يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع احتياطي الذهب لدى مصرف الإمارات المركزي إلى 8.4 طن بنهاية يوليو 2019، مقارنةً مع نحو 7.5 طن بنهاية عام 2017، بزيادة 12% من حيث الكمية.

وزادت قيمة احتياطيات المصرف المركزي بالدولة من الذهب 26.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تعادل زيادة بقيمة 300 مليون درهم، لتبلغ 1.43 مليار درهم بنهاية يوليو 2019.

ويرجح أن تكون الزيادة ناتجة عن الارتفاع الكبير في سعر الذهب في الأسواق الدولية خلال الفترة، بحسب صحيفة الاتحاد.

وإجمالي حصة الذهب من احتياطيات المصرف المركزي، البالغة نحو 100 مليار دولار، لم تتجاوز 0.4% بنهاية يوليو 2019.

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ويستثمر المصرف المركزي احتياطياته عادةً في السندات السيادية الدولارية المضمونة أو ذات التصنيف AAA المرتبطة الفائدة عليها بالفائدة على الدولار، نظراً لارتباط الدرهم بالدولار.

ومنذ أبريل 2015، عاد المصرف لتكوين احتياطي من الذهب لأول مرة، بعد مرور 8 سنوات على تخليه عن احتياطياته السابقة من المعدن الأصفر في عام 2007.

وارتفع سعر الذهب أكثر من 28% منذ مطلع العام الجاري، نتيجة الحرب التجارية وتأثيراتها على النمو العالمي، ولجوء المستثمرين للمعدن الأصفر كملاذ آمن، فضلاً عن خفض سعر الفائدة، وتوقعات بمزيد من التخفيض قبل نهاية 2019.

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي أن أصول القطاع المصرفي ارتفعت في نهاية النصف الأول من العام الجاري. وبحسب بيانات المركزي فإن تلك الأصول بلغت 2.95 تريليون مقابل 2.913 تريليون درهم في نهاية مايو السابق عليه، مسجلة نمو شهري بنسبة 1.6%.