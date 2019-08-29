شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: عقود الإيجار القائمة بدبي تتجاوز الـ 10 آلاف عقد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر تقرير صادر مؤخراً عن مؤسسة نايت فرانك أن عدد عقود الإيجار القائمة حالياً في إمارة دبي تبلغ 10766 عقداً، وهو ما يمثل نمواً يزيد على 160% منذ عام 2016

ويشير التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن سوق منازل العطلات يُشكل نسبة 2% من إجمالي المنازل في دبي، وهي النسبة الأعلى بين المدن الكبرى في العالم.

وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي في وقت سابق أن إجمالي مشتريات المستثمرين وشركات التطوير العقاري من الأراضي متعددة الاستخدامات بلغ أكثر من 19.3 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري.

وكانت دائرة الأراضي بالإمارة قد سجلت معاملات بيع عقارية بقيمة 46 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.