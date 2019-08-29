شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: صناديق الشرق الأوسط ترفع استثماراتها بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد استطلاع أجرته وكالة رويترز أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في الإمارات ومصر، بينما ستُبقي انكشافها على دول أخرى في المنطقة عند المستويات الحالية.

وقال نصف مديري الصناديق الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيزيدون استثماراتهم في الإمارات، في اتجاه مستمر خلال معظم العام، بحسب "رويترز".

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وانتعشت بورصة دبي مع ارتفاع مؤشرها نحو 8.76% منذ بداية العام الحالي، في حين ارتفع المؤشر العام لبورصة أبوظبي 4.39% في نفس الفترة.

وقال معظم مديري الصناديق الذين شاركوا في الاستطلاع إنهم سيبقون على مخصصاتهم في تركيا والكويت متساوية.

وفي يوليو الماضي أكد استطلاع أن 3 من أصل 11 من مديري صناديق مالية بالشرق الأوسط يعتزمون زيادة استثماراتهم بأسهم الإمارات خلال الربع الثالث مقابل تثبيت انكشاف 7 من الصناديق (63%) واتجاه واحد فقط للخفض (9%).