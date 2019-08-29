شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات السعودية من الصادرات النفطية تتراجع 4% بالنصف الأول من العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 391.8 مليار ريال مقابل نحو 408 مليارات ريال في الفترة ذاتها من عام 2018، أي بفارق نسبته 4% بما يعادل 16.2 مليار ريال.

وجاء تراجع الإيرادات النفطية نتيجة تراجع أسعار النفط وكمية الصادرات خلال أول ستة أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت كمية الصادرات السعودية بنسبة 2.1% خلال النصف الأول من 2019 لتبلغ في المتوسط 7.04 مليون برميل يوميا، مقابل 7.18 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من عام 2018، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وجاء ذلك نتيجة تحمل السعودية الجزء الأكبر من خفض الإنتاج وفق الاتفاقية بين منظمة "أوبك" وأعضاء مستقلين بقيادة روسيا.

وتلتزم السعودية بخفض إنتاجها بـ322 ألف برميل يوميا وهو ما يشكل نحو 27 في المائة من إجمالي الخفض للدول المشاركة في الاتفاقية، كما أن المملكة عادة ما تخفض إنتاجها بمعدل أعلى من المتفق عليه.

وبحسب بيانات "جودي"، بلغ متوسط صادرات النفط السعودية نحو 7.3 مليون برميل يوميا في يناير 2019، ثم سبعة ملايين برميل يوميا في فبراير و7.1 مليون برميل يوميا في مارس، و7.2 مليون برميل يوميا في أبريل، ثم 6.9 مليون برميل يوميا مايو، وأخيرا 6.7 مليون برميل يوميا في يونيو 2019.

ومنذ مطلع العام الماضي 2017، بدأ الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر 2018، ثم تم تمديد الاتفاقية إلى نهاية الربع الأول 2020 بخفض مقداره 1.2 مليون برميل يوميا.