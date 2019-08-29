شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو للتجارة" تبيع أول شحنة من الخام الخفيف لـ"هيونداي" الكورية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم باعت شركة أرامكو السعودية للتجارة أول شحنة لها على الإطلاق من خام غرب تكساس الخفيف لشركة التكرير هيونداي أويل بنك الكورية.

ومن المتوقع أن تصل الشحنة إلى مصفاة‭‭ ‬‬مملوكة لـ"هيونداي أويل بنك" في دايسان في أكتوبر، وهذه أيضا أول شحنة تشتريها "هيونداي أويل بنك" من خام غرب تكساس الخفيف، بحسب مصادر لـ"رويترز".

وتأتي الشحنة في أعقاب اتفاق توصلت إليه "أرامكو السعودية" هذا العام لشراء حصة نسبتها 17 في المائة في "هيونداي أويل بنك"، وهي أصغر شركة تكرير في كوريا الجنوبية من حيث الطاقة الإنتاجية.

كما وقعت الشركتان عقدين مدتهما 20 عاما تورد بموجبه "أرامكو" وذراعها التجارية 250 ألف برميل يوميا من الخام بدءا من يناير 2020.

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والذراع التجارية لـ"أرامكو" تشتري الخام الأمريكي من مصفاة موتيفا في تكساس لإعادة بيعه في آسيا.

وترسل "أرامكو للتجارة" شحنات من النفط الأمريكي، بما في ذلك خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند وخام إيجل فورد المكثف وخام مارس العالي الكبريت، إلى شركات تكرير في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والإمارات منذ العام الماضي.

ويأتي ذلك في وقت تعمل الشركة على توسعة تعاملاتها المتعلقة بالنفط الأمريكي بهدف تعزيز حجم تجارتها.

يشار إلى أن شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية الذراع التجارية لأعمال شركة أرامكو السعودية وقعت اتفاقيتين في فبراير الماضي مع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد المصرية" لتخزين منتجات بترولية بمصر بغرض إعادة تصديره إلى السوق الأوروبي.

وتأسست "أرامكو السعودية للتجارة" في 2012 بهدف تسويق المنتجات المكررة وزيوت الأساس والبتروكيماويات في البداية، لكنها توسعت بعد ذلك إلى أنشطة الخام لتنافس شركات تجارية ونفطية عالمية.