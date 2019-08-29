الان تتابع “أرامكو” تدرس طرح الاكتتاب الأولي في بورصة طوكيو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، أن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الأولى في السعودية مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.
وأعلنت أرامكو، خطتها لطرح نحو 5% من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021 في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها، أن الشركة العملاقة تدرس خطة لجمع ما يصل إلى 50 مليار دولار في إدراج في البورصة السعودية.
وأضافت أن أرامكو، أكبر شركة للطاقة في العالم، تفضل طوكيو للمرحلة الثانية لخطتها المقترحة.
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