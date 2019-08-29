شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 3 شركات تتقدم بمستندات زيادة رأس مالها بقيمة 95 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم 3 شركات بمستندات زيادة رأس مالها بإجمالى قيمة 95 مليون جنيه، اثنين تمويلاً من توزيعات الأرباح، وواحدة من دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، وتفحص البورصة المستندات المقدمة واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وقالت البورصة، إن شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 95.6 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه بزيادة قدرها 4.4 مليون جنيه، موزعة على عدد 889 ألف سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد مسددة بالكامل من حصة المساهمين فى توزيعات أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة فى 31 ديسمبر.

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وتقدمت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى بعدد 84.6 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 42.3 مليون جنيه إلى 126.9 مليون جنيه، وذلك بإصدار عــدد 84.6 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 2.50 قرش للسهم.

كما تقدمت شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 60.8 مليون جنيه إلى 66.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 6.1 مليون جنيه، موزعة على عدد 607 ألف سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقا للقوائم المالية السنوية للشركة فى 31 ديسمبر الماضى.