شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الحديد والصلب الحكومة تحقق 1.2 مليار جنيه خسائر خلال العام المالى الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة من يوليو لعام 2018 حتى يونيو لعام 2018، بإجمالى خسائر 1.2 مليار جنيه خلال تلك الفترة مقابل 899 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة 1.38%، وبلغ حجم المبيعات 1.242 مليار جنيه مقابل 1.617 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.76%.
وأرجعت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، السبب إلى تحرير أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
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