شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين أجازة الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة بورصة البحرين، عن تعطل البورصة رسمياً يوم الأحد المقبل بمناسبة حلول رأس السنة الهجـرية 1441هـ، على أن يعاود العمل بالبورصة يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2019.
فيما أعلنت بورصة دبى، عن عطلة رأس السنة الهجرية فى الأول من شهر محرم لعام 1441، بما يوافق ذلك من التاريخ الميلادى.
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