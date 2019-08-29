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بورصة البحرين أجازة الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة بورصة البحرين، عن تعطل البورصة رسمياً يوم الأحد المقبل بمناسبة حلول رأس السنة الهجـرية 1441هـ، على أن يعاود العمل بالبورصة يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2019.

 

فيما أعلنت بورصة دبى، عن عطلة رأس السنة الهجرية فى الأول من شهر محرم لعام 1441، بما يوافق ذلك من التاريخ الميلادى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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