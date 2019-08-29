“مجموعة أي زد” تتعاقد مع أكبر شركة توزيع في الأردن

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

وقع رئيس مجلس إدارة مجموعة أي زد المحدودة رجل الأعمال السعودي عزيز الزهراني، عقد وكالة لمملكة الأردن لمنتجات الشركة، مع شركة الماسة الزرقاء الدولية، والتي تعد أكبر شركة توزيع في مملكة الأردن.

ويأتي هذا التوقيع ضمن خطة الشركة في التوسع والمساهمة في رؤية المملكة 2030، ودعم الصادرات السعودية.

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ويعد سوق الأردن، من أكبر الأسواق المحلية لنشاط المكسرات والشوكلاته والقهوة.

كما صرح رجل الأعمال السعودي عزيز الزهراني، عبر سناب الإعلامية القديرة فاديا الطويل، بأن هناك تبرعات مستمرة من مبيعات الشركة لمركز الملك حسين للسرطان من خلال قسم خدمة المجتمع في الشركة لتتشارك الشركة مع الوكيل والتاجر والمستهلك في التبرع والأجر.

وتعد هذه الخطوة، استكمال للمبادرات والأعمال الخيرية التي تحرص الشركة على الالتزام بها ونشرها لتحفيز الشركات ورجال الأعمال على رفع الوعي للأعمال الإنسانية والخيرية المصرحة تحت رعاية الجهات الحكومية.