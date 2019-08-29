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وزارة المالية تطرح 19 مليار جنيه فى صورة أذون خزانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ19 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 364 يومًا، 9.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 9.2 مليار جنيه لأجل 182 يومًا.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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