ما هي الأسهم وما خصائصها وأبرز أنواعهاوما الفرق بين الأسهم والسندات

الأسهم هي عبارة عن ورقة ماليّة تمثل نسبة من رأس المال الخاص في أحد الشركات والتي قد تزيد أو تنقص وفقاً لانتشارها في السوق المالي، بالإضافة لذلك تعرف الأسهم أيضاً stocks trading بأنها عبارة عن مبلغ من المال يمثل جزء من ملكية شركة، ويمكن عرضها للشراء من قبل الجماهير، هذا وقد وضع الخبراء في هذا المجال تعريفاً دقيقاً للسهم وهو عبارة عن كمية من رأس مال أي شركة سواء كانت قائمة أو مساهمة، ويتم استخدامها ضمن المعاملات المالية والتي يتم تداولها بين مجموعة من الأفراد.

خصائص الأسهم :

أما عن أبرز خصائص الأسهم نقدمها لكم فيما يلي لتكونوا على علم تام بها، ومن أبرزها ما يلي :

تساوي القيمة، وتعني تحقيق التكامل بين كل قيم الأسهم التي تتبع الشركة والتي تُشكل القيمة الكاملة لرأس المال الخاص بها، ومؤخراً تم وضع الحدود العليا والدنيا للقيمة الاسمية للأسهم وذلك وفقاً للقوانين التجارية، وينتج عن تساوي الأسهم سهولة عمل الشركات وتوزيع الأرباح وتنظيم سعر الأسهم في البورصة، لذا ليس من الممكن أن يتم إصدار الأسهم دون تعيين قيمتها.

الأسهم غير قابلة للتجزئة، ويعني هذا عدم إمكانية تنوع ملاك السهم الواحد، وحتى إن انتقلت الملكية بعد ذلك لأحد الأشخاص نتيجة لوصية أو ميراث، لذا على الورثة أن يختاروا شخص واحداً يمثلهم في هذا الأمر.

تحقيق توازن مسؤولية الشركاء وتعني أن يتم تحقيق العدالة والمساواة في توزيع المسئوليات بين المشاركين والمساهمين وذلك وفقاً لقيمة السهم الواحد.

من أهم الخصائص والمميزات في هذا المجال ، هو إمكانية تداول الأسهم لذا نادراً ما يبقى السهم عند مالكه الأول لمدة طويلة، ولكن يحدث تداول للأسهم بين عدد من المساهمين خلال عمليات البيع والشراء.

أنواع الأسهم :

Advertisements

الجدير بالذكر أن أنواع الأسهم تختلف بناءً على الأسس المعتمدة في تصنيفها، وإليكم أهم المعلومات حول أنواع الأسهم فيما يلي :

أولاً الأسهم النقدية، المتعارف عليه أن الأموال هي وحدة حساب وقياس قيم رؤوس أموال وأرباح الشركات، الأسهم النقدية هي الرئيسية التي تحدد قيمة نقدية من رأس مال الشركات والمؤسسات الكبرى. ثانياً، الأسهم العينية وتتمثل في حصص يقوم المساهمين للشركات بتقديمها ولكن يشترط المساواة بينها وبين القيمة النقدية المتعلقة بالأسهم. ثالثاً، تأتي الأسهم الإسمية وهي عبارة عن أسهم يتم حفظ اسم صاحبها عليها، ومن ثم يتم إدراجه في رقم متسلسل بحيث يكون لكل سهم منهم دفتر في حسابات الشركة أو المؤسسة. رابعاً، الأسهم لحاملها وليس من الضروري ذكر اسم مالك السهم فقط يكفي أن يكون هناك دليل على ملكيتها لضمان المساهمة في إثبات عايدها لمن يملكها. خامساً الأسهم الإذنية، وتعتمد بشكل أساسي على اسم مكتتبها حيث فيتم التعامل بها وفقاً لوجود إشارة من مالك الأسهم، على أن يكون ذلك بتوقيع منه حيث يطلق على تلك الإشارة "التظهير". سادساً الأسهم العادية، حيث يكون صدورها بقيم متساوية وهي في الحقيقة أصلاً للسهم الصادر عن الشركات المساهمة. سابعاً، الأسهم الممتازة وهي عبارة عن نوع متميز من الأسهم نظراً لأنها توفر لمالكها العديد من المميزات الغير متواجدة في الأسهم العادية، ومن أبرزها أنها تضمن القيمة المالية الحقيقية للسهم حال التعرض للخسارة، ولهم الأولوية في الحصول على هذه الأسهم من توزيع الأرباح أو حال تصفية حسابات الشركة. ثامناً، أسهم رأس المال والتي تستمر في تواجدها كلما استمر تواجد الشركة، وفي الحقيقة لا يتمكن المساهمون من الحصول على قيمتها ألا في حالة واحدة وهي تصفية الشركة. أخيراً، أسهم التمتع وهي أسهم يتم استصدارها من أجل حل بعض المشاكل المالية في الشركة أو حال طلب الحصول على تمويل مالي إضافي، ويمكن استرداد قيمتها خلال فترة وجود الشركة.



ما الفرق بين الأسهم والسندات :

الكثير من الناس لا يعون الفرق بين الأسهم والسندات، فالسهم هو عبارة عن حصة في رأس مال أحد الشركات المساهمة، و بإمكاننا أن نجزم بأنها الأسهم عبارة عن صكوك متساوية القيمة ولا تكون قابلة للتجزئة ويمكن استغلالها للتداول بالطرق التجارية، أما السند فهو ايضاً صك مالي له قابلية للتداول ويعطي للمكتتب المبال المبالغ المالية التي اقرضها ويمنحه السلطة في استعادة مبلغ القرض، أما عن الفرق بين السهم والسند فهو كالآتي :

السهم هو جزء لا يتجزأ من رأس مال الشركات المساهمة، والسند هو جزء من قرض سواء كان على الشركة أو الحكومة.

السند لا تتغير قيمته أما عن السهم فتتغير قيمته.

حامل السهم يعتبر مالكاً لأحد أجزاء الشركة أما حامل السند فيعتبر مقرض لمبلغ من المال.

الجدير بالذكر أن السند له وقت محدد لسداده نطراً لأنه في الأصل قرضاً، أما السهم فلا يتم سداده إلا بعد تصفية الشركة.

السهم يحصل مالكه على نصيبه وذلك بعد سداد الديون أما السند عند إشهار الإفلاس يتم توزيعه بالحصص، واخيراً نكون قد وضحنا لكم كل ما يتعلق بالأسهم وأهم خصائصها وأنواعها.

Advertisements