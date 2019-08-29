الصين تلمح إلى عدم اعتزامها الرد على رسوم أمريكية جديدة

جدة - عمرو شويل بكين – الخليج 365

ألمحت الصين، اليوم الخميس، إلى عدم اعتزامها الرد، على الفور، على رسوم جمركية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، فرضها، وأشارت إلى أن الأولوية هي لبحث إلغاء الرسوم الإضافية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنج القول للصحفيين في بكين اليوم: “لدى الصين خيارات متنوعة للرد، إلا أنها تعتقد أن السؤال الذي يتعين بحثه حاليا هو إلغاء الرسوم الجديدة لمنع تصاعد الحرب التجارية”.

ولم يفصح قاو عن أي تفاصيل في هذا الشأن، بعد سؤاله عما إذا كان هذا يعني أن الصين لن ترد على الإطلاق على التصعيد الأمريكي الجديد، واكتفى بتكرار نفس التصريحات.

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وكانت الصين ردت على كافة الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة في السابق، ومن ثم فإن عدم الرد هذه المرة ربما يكون مؤشرا على تغير في استراتيجية بكين.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في وقت سابق الشهر الجاري، فرض رسوم جديدة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار لتدخل حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون أول). وردت بكين الأسبوع الماضي بإعلان رسوم إضافية على الواردات الأمريكية للسوق الصينية.

وردا على ذلك، أعلن ترامب فرض المزيد من الرسوم.

وقال قاو: “تصعيد الحرب التجارية لن يكون في صالح الصين ولا الولايات المتحدة، ولا العالم.. الأمر الأهم هو تهيئة الأوضاع لمواصلة المفاوضات”.