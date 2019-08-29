بعد تسجيله أعلى سعر في تاريخ مصر.. زيادة جديدة في أسعار الذهب.. وعيار 24 بـ 814 جنيها

كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الخميس 29 أغسطس، بقيمة جنيهين، بعدما سجلت الأربعاء ارتفاعا تاريخيا.
وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، الأربعاء، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الخميس كالتالي:
عيار 18 بـ 610 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 712 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 814 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5632 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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