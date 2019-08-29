شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحا 2.39 نقطة ليصل إلى مستوى 2760.10 نقطة، مدفوعا بصعود أسهم البنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 89.1 مليون سهم محققة ما قيمته 110.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1083 صفقة ل30 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفض 12 سهما، واستقرت 6 أسهم.

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.78%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.58%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.48%، فقطاع البنوك بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.24%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.91%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.71%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.61%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.67%.