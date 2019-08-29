شكرا لقرائتكم خبر عن نمو صافى ربح جازبروم الروسية 16% فى الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع صافي ربح شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم 16%على أساس سنوي في الربع الثاني من العام ليصل إلى 300.6 مليار روبل (4.55 مليار دولار).

وانخفضت مبيعات الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو إلى 1.78 تريليون روبل من 1.83 تريليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وقالت جازبروم إنها جمعت مليار يورو من قرض طويل الأجل قدمه بنك أجنبي لم تذكر اسمه.