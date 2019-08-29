شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة الصلبوخ التجارية (SALBOOKH) على انخفاض بجلسته الأخيرة ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.75% بما يعادل -0.70 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 40.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 36.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.00 ومستوى المقاومة 41.30 .