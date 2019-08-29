شكرا لقرائتكم خبر عن المباني يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة المباني (MABANEE) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.32% بما يعادل 10.00 نقطة ، لينجح السهم بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 799.00 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 763.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 750.00 ومستوى المقاومة 780.00 .