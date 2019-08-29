شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية يمحو مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الشركة الوطنية العقارية (NRE) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك بعد تسجيله لأعلى سعر له خلال تلك الجلسة عند 84.50 ، ليرتد منه انخفاضاً ويمحو جميع تلك المكاسب ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 77.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 88.00 استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 80.00 ومستوى المقاومة 88.00 .