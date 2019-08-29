زين يستند لمتوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 29-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN ) في آخر جلساته ، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.18% بما يعادل -1.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه . Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 600.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 558.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 558.00 ومستوى المقاومة 580.00 .

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