شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يعمق من خسائره – تحليل صباحي - 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مصرف الإنماء (1150) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.59% بما يعادل -0.36 ريال ، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم 23.61 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 18.96 إلى 28.25) ، وذلك أمام محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 22.51 ليستهدف الدعم التالي عند 20.95 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.56 ومستوى المقاومة 23.00 .