شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة اميانتيت العربية السعودية (2160) ارتفاعه في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.84% بما يعادل 0.24 ريال ، ويأتي هذا الارتفاع بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها ؟

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة 7.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.20 ومستوى المقاومة 7.00 .