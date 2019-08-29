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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم اتحاد اتصالات (7020) على انخفاض في آخر جلساته ، ليجني أرباح سريعة لارتفاعاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.50% بما يعادل -0.65 ريال ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 24.78 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.95 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.78 ومستوى المقاومة 26.00 .
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