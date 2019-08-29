الارشيف / الاقتصاد

اتحاد اتصالات يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 29-08-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم اتحاد اتصالات (7020) على انخفاض في آخر جلساته ، ليجني أرباح سريعة لارتفاعاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.50% بما يعادل -0.65 ريال ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

 

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 24.78 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.95 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.78 ومستوى المقاومة 26.00 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد اتصالات يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 29-08-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا