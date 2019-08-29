شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يغلق على خسائر طفيفة – تحليل صباحي – 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.77% بما يعادل -0.20 ريال ، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 25.00 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 27.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.00 .