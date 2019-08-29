شكرا لقرائتكم خبر عن السريع يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – تحليل صباحي – 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مجموعة السريع (1213) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق السهم أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 9.01% بما يعادل 0.98 ريال ، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية ، وينجح باختراق مستوى المقاومة 11.58 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 15.76 إلى 7.41) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.58 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 12.57 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.57 .