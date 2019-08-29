شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت نجران (3002) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.68% بما يعادل 0.23 ريال ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط استقراره أعلى مستوى 8.59 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.24 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.59 ومستوى المقاومة 9.10 .