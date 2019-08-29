شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاع البنوك. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسرا 7.870 نقطة ليصل إلى مستوى 5942.44 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% خاسراً 6.500 نقطة ليصل إلى مستوى 6535.32 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً 10.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4776.57 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 71.7 مليون سهم بقيمة 12.1 مليون دينار كويتى عبر 3226 صفقة. Advertisements وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%. وجاء سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.93%، تلاه شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بنسبة 5.26%، ثم الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 3.42%، فيما تصدر سهم "شركة وربة للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 8.75%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.83%.

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