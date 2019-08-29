شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة مشتركة للاستثمار بين مصر و اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن تشكيل لجنة مشتركة للاستثمار بين مصر واليابان وفقا لتوصيات اللقاء المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى.

تشكيل اللجنة جاء على هامش مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الافريقية فى اليابان تيكاد.

Advertisements

قال مصدر بوزارة الاستثمار أن اللجنة ستختص بدفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين ولا سيما ان حجم الاستثمار المباشر اليابانى فى مصر لا يرقى لمستوى العلاقات السياسية .

أشار إلى أنه من المتوقع مضاعفة الاستثمارات اليابانية فى مصر الفترة المقبلة مع زيادة حجم التبادل التجاري.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لليابان فى مصر تبلغ ٨٨٠ مليون دولار ، فيما يصل حجم التبادل التجارى ل١.٥ مليار جنيه.