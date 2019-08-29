تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرا 0.94 نقطة ليصل إلى مستوى 1533.48 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.3 مليون سهم بقيمة 202 ألف دينار. Advertisements وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.12% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.67% بضغوط هبوط سهم إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم بى.ام.ام.اى بنسبة 1.85%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.4%.

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