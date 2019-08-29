أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 350 دولاراً للطن في سبتمبر

جدة - عمرو شويل الظهران- الخليج 365:

قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس إنها حددت سعر بيع البروبان في عقدها لشهر سبتمبر أيلول عند 350 دولارا للطن، انخفاضا من 370 دولارا في أغسطس آب.

سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر سبتمبر أيلول عند 360 دولارا للطن، دون تغير عن أغسطس آب.