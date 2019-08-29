شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة لجمعية رجال الأعمال لوضع رؤيتها بشأن الوضع الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك اجتماعين للجنتى السياحة والتصدير بالجمعية خلال الأسبوع المقبل، لبحث مستجدات الإصلاح الاقتصادى، ووضع رؤيتهما بشأن مشاكل ومقترحات القطاعين.
وأضاف عيسى، لـ"الخليج 365"، أن لجنتى الصناعة والطاقة عقدا أيضاً، اجتماعين الأسبوع الماضى، لبحث تنمية القطاعين، متابعاً أن الهدف من تلك الاجتماعات وضع رؤية بشأن مشاكل الاقتصادى المصرى وكيفية حلها.
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