تعرف على تطوير محور المحمودية فى 15 معلومة جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية أصبح الشغل الشاغل لدى الحكومة، وخاصة بعد الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية، لتطوير المنطقة المحيطة وهى كالتالى": 1- يبلغ طول محور المحمودية حوالي 21.6 كم. 2- طبقا للمخطط الجديد تم زيادة المحور 2 كم من جهة الشرق لربطه مع الطريق الدولي الساحلي ليصبح طول المسار حوالى 23 كم. 3- يضم محور المحمودية 6 : 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات. 4- يخدم محور المحمودية 4 أحياء وهى (المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب). 5- يتكون محور المحمودية من 3 قطاعات، منها القطاع المكشوف من تقاطع كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.4 كم شرق محطة السيوف. 6- القطاع الثاني هو القطاع الأوسط من تقاطع كوبري العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كم. 7- أما القطاع الأخير فيمتد من خلف المطار وحتى المصب بطول أكثر من 7.8 كم. 8- كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بأعمال الاستشاري العام للمشروع. Advertisements 9- تتولى قيادة المنطقة الشمالية العسكرية (الشعبة الهندسية) بإدارة تنفيذ محور المحمودية. 10- تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2478 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمتابعة الخطوات التنفيذية لمحور محور المحمودية برئاسة وزير الإسكان وعضوية (وزير الموارد المائية والري - وزير النقل - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - محافظ الإسكندرية - قائد المنطقة الشمالية العسكرية (عضوا ومقررا) - رئيس الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية - رئيس جامعة الإسكندرية - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية). 11- تختص اللجنة بدراسة الإطار القانوني لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع طبقاً للمخطط العام. 12- من ضمن مهام اللجنة دراسة أسلوب تدبير التمويل اللازم للمشروع سواء بإنشاء صندوق لتمويله أو بغيره من الوسائل التمويلية. 13- تتولى اللجنة وضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق. 14- وضع تصور لإنشاء وحدات سكنية مناسبة على مسار محور المشروع لمنع نمو المناطق العشوائية بالمحافظة. 15- من المتوقع أن يساهم تطوير محور المحمودية فى رفع قيمة الأراضى بها، وإعادة استخدامها بشكل مختلف بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية.

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