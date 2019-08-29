شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": مناقصة عالمية للتدريب على آليات الجيل الصناعى الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، عن إطلاق مناقصة عالمية للتقييم و التدريب على آليات الجيل الصناعى الرابع حيث تم إرسالها للعديد من الشركات العالمية لاختيار استشارى يقوم بعدة مهام فى هذا الشأن.

و أوضح عثمان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المكتب الاستشارى الذى سيقع عليه الاختيار سيقوم بعدة مهام منها عمل تقييم بناء لأى مصنع متخصص فى الإلكترونيات اعتمادا على أطر عالمية لمعرفة الآليات التى يعمل عليها وبالتالى وضع خارطة طريق للوصول لآليات الجيل الصناعى الرابع وأيضا التدريب عليه عبر برنامج متخصص.

و كشف عثمان وهو يشغل أيضا منصب مستشار وزير الاتصالات لشئون صناعة الإلكترونيات، أنه سيتم تطبيق هذا الأمر على خمس مصانع محلية متخصصة فى صناعة الالكترونيات سيتم اختيارها لاحقا".