شكرا لقرائتكم قيمة الأسهم المتداولة في قطر تتراجع 69 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 17:41

سجلت بورصة قطر في جلستها اليوم (الاربعاء) تراجعا في معدلات الأداء، بينما سجلت 41 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 18 شركات من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة أخرى، واستقرت 7 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 551 بليون ريال بتراجع 684 مليون نسبتها 0.12 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 69 في المئة الى 203.8 مليون ريال في مقابل 656 مليونا، وهبطت الكمية المتداولة 47 في المئة الى 66 مليون سهم، في مقابل 126 مليونا، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 46 في المئة الى 5903 صفقات في مقابل 11 ألف صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على تراجع 0.04 في المئة، تعادل 4 نقاط، هبوطا الى 10025 نقطة في مقابل 10030 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 2.66 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 8 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ الخاسر 0.46 في المئة الى 2477 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة المتراجع 0.43 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر العقارات 0.42 في المئة، تبعه مؤشر العائد الاجمالي بخسارة 0.18 في المئة.

وسجل ﻣﺅﺷﺭ الخدمات خامس أكبر خسارة 0.17 في المئة، تلاه مؤشر التأمين الهابط 0.16 في المئة، وهبط مؤشر المصارف 0.07 في المئة.