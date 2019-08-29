شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة بنسب طفيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 28 أغسطس 2019 / 17:22

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاربعاء) تراجعا في معدلات الأداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على ارتفاع بنسب طفيفة، اذ ارتفع مؤشر السوق الاول الى 6542 نقطة بزيادة 15.3 نقطة نسبتها 0.23 في المئة، وحقق مؤشر السوق الرئيس أقل زيادة 0.11 في تعادل 5 نقاط الى 4787 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام الى 5950 نقطة بنسبة 0.20 في المئة.



وصاحب ذلك تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 29 في المئة الى 22 مليون دينار في مقابل 31 مليونا لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 4960 صفقات بتراجع 18 في المئة عن اليوم السابق، بينما هبطت الكمية المتداولة 34 في المئة الى 108.1 مليون سهم في مقابل 164 مليون.

وعاود سهم خليج ب تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 2.88 مليون دينار ، ارتفع سعره خلالها 0.68 في المئة الى 298 فلسا، من تداول 9.8 مليون سهم، نفذت من خلال 9.8 صفقة.

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وجاء سهم جي اف اتش في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.82 في المئة، وصولاً إلى 73 فلساً، من تداول 3.6 ألف سهم، قيمتها 261 ألف دينار نفذت من خلال 121 صفقة.

وحقق سهم صناعات أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 0.42 في المئة، هبوطا إلى 239 فلسا، من تداول 3.99 مليون سهم، قيمتها 959 ألف دينار، جاءت من خلال 130 صفقة.

وجقق قطاع السلع الاستهلاكية أكبر زيادة بين قطاعات البورصة بلغت 1.05 في المئة، تلاه قطاع الصناعة المرتفع 0.49 في المئة، ثم مؤشر العقار الصاعد 0.40 في المئة.