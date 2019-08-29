شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مشروعاً لسيدات إماراتيات في وجهات مِراس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



في يوم المرأة الإماراتية، تلقي مِراس الضوء على متاجر تمتلكها سيدات أعمال إماراتيات ساهمن بشكل كبير في إغناء قطاعي التجزئة والمطاعم والمقاهي في العديد من وجهاتها، مثل «لا مير» و«ذا بيتش» و«سيتي ووك» و«لاست إكزت» و«بوكس بارك». ويتم الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «المرأة رمز للتسامح» في مسعى نحو إبراز قيم التسامح التي تحظى بها المرأة الإماراتية وقدرتها على تنشئة أجيال المستقبل، إضافة إلى النجاح الذي تحققه المرأة في كافة ميادين العمل. ويتضح هذا النجاح جلياً في وجهات مِراس المختلفة.

1- «إس تي باي غوسيب» في «لا مير»

أترغب في تناول طعام آسيوي بنكهة إماراتية؟ يبدو أن من يقدّم مثل هذه الأطباق خبير بالثقافة المحلية ومميزاتها المختلفة. وهذا بالضبط ما ستجده في هذا المطعم الرائع الذي تملكه د.شيماء فواز.

2- «بيوتي كابسول» في «ذا بيتش»

يستلزم القرن الحادي والعشرين المرونة في إضفاء الجمال- في أي زمان أو مكان- أتت لمياء فريد بفكرة «بيوتي كابسول»، وهي تجسيد صادق لمعناها: كبسولة في وسط «ذا بيتش» تضفي الجمال على كل شيء.

3- «هيومان آند بيينغز» في «سيتي ووك»

تأسس «هيومان آند بيينغز» قبل ثلاث سنوات على يد ثلاث صديقات مقربات- حمدة عباس وزينب الشيخ ومريم الخان. وتهدف فكرة المتجر إلى نشر ثقافة الأزياء المستدامة ذات الجودة العالية في دبي.

4- «فوغيش بوتيك» في «سيتي ووك»

يعرض هذا البوتيك، الذي تملكه أسماء السويدي وسمية المنصوري، الألبسة النسائية ومستحضرات التجميل الفاخرة والإكسسوارات المميزة التي يجلبنها إلى دبي من عدة مصممين إقليميين وعالميين.

5- «ذا لاب بيوتي ستور» في «سيتي ووك»

يحتوي المتجر والذي أسسته نوف الفلاسي على مجموعة كبيرة من مستحضرات التجميل. ونظراً لكون الجمال مفهوماً غير محدود ل«ذا بيوتي ستور»، يوفر المتجر جميع منتجات احتياجات التجميل.

6- «رو» في «سيتي ووك»

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أسست مريم الهاشمي هذه المساحة الاجتماعية المعاصرة، والمعروفة كخيار للاسترخاء في سيتي ووك، في عام 2016. يقدم مطعم «رو» ألذ الأطعمة والمشروبات المنعشة إضافة إلى الديكور العصري.

7- «سوتس سبلاي» في «سيتي ووك»

أسهمت العلامة التجارية الأوروبية «سوتس سبلاي» في تحويل الأزياء الرجالية إلى سوق جديدة ومبتكرة من خلال عرض الأسلوب الأوروبي في التصاميم، تقدم علامة مريم الهاشمي المبتكرة بدلات للرجال.

8- «جولي بوتيك آند كافيه» في «سيتي ووك»

افتتحت إيمان العويس أول مقهى وبوتيك مزدان بالأزهار في المنطقة، حيث جمعت شغفها بالزهور والطعام والأسرة بشكل مثالي ومتناغم. ومستوحى «جولي بوتيك»، من المقاهي الزهور الباريسية.

9- «دكتور باستا كافيه» في لاست إكزت الخوانيج

إذا رغبت في تناول الباستا اللذيذة ذات الشكل الجذاب والإعداد البسيط، عليك التوجه إذن إلى عربة الطعام التي تملكها سعاد عبدالله الخوري (والتي تقدم أيضاً البيرغر الطري والشهي).

10- «باترن غارمنتس» في لاست إكزت الخوانيج

لا شيء يعبّر عن الثقافة المحلية أفضل من العباية أنيقة التصميم المخاطة حسب الطلب. وهذا بالضبط ما تقدّمه العنود علي الشهالي من خلال «باترن غارمنتس» في لاست إكزت الخوانيج.

11- «آوت أوف لاين» في لاست إكزت الخوانيج

الخط العربي بانحناءاته البديعة فنّ يأسر العيون. وهذا ما دفع علياء سالم النعيمي إلى إنشاء هذه الورشة التي تضمّ خطاطين ورسامين محليين في لاست إكزت.

12- «غوسيب كافيه» في لاست إكزت الخوانيج

تمثل القهوة ثقافة مصغرة بحدّ ذاتها. وتسهم عربة القهوة والمعجنات التي تملكها د.شيماء فواز في لاست إكزت الخوانيج وبوكس بارك في التأكيد على هذه الفكرة وتطوير