جنوب إفريقيا تدرس بيع محطات كهرباء بـ 29 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت الخزانة العامة في جنوب إفريقيا أن شركة الكهرباء الحكومية المتعثرة «إسكوم هولدنجز» قد تلجأ إلى بيع عدد من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم للحصول على سيولة نقدية قيمتها 29 مليار دولار مع السماح للمستهلكين بإعادة بيع الكهرباء إلى الشبكة العامة في البلاد كجزء من إعادة هيكلة الشركة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الخزانة العامة القول إن هذه المحطات قد تباع من خلال سلسلة مزادات تتضمن أيضاً عقوداً للعاملين فيها وعقود إمدادات الفحم والالتزامات البيئية، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف جمع 450 مليار راند (29 مليار دولار).

وبحسب الوثيقة التي نشرتها الخزانة العامة فإن بيع المحطات سيرتبط أيضاً بعقود لشراء الكهرباء منها بأسعار محددة بشكل مسبق.(د ب أ)