«آي بي سي» تكشف لـ الخليج عن صفقة عقارات بـ 8 مليارات درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلن خورام شروف رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنترناشونال بلوك تشين كابيتال» (آي بي سي)، هذا الشهر عن نية المجموعة ضخ 5 مليارات دولار (18.3 مليار درهم) في عقارات دبي في مشروع يستهدف تطوير 10 آلاف وحدة من منازل العطلات (بيوت العطلات)، التي تستهدف محبي السفر من جيل الألفية وخصوصاً مع اقتراب «إكسبو 2020» .

أوضح خورام شروف رداً على أسئلة ”الخليج 365” حول تمويل المشروع بالقول إن دبي تعتبر وجهة سياحية رائدة، وتمتلك أفضل بنية تحتية على مستوى العالم، بما في ذلك أفضل المطاعم والمراكز التجارية، ناهيك عن الطقس المشمس معظم أيام السنة، هذا إضافة إلى المعارض والفعاليات وعلى رأسها معرض إكسبو 2020 الدولي المرتقب، مشيراً إلى الطلب المتزايد على منازل العطلات والإيجارات قصيرة الأمد في المدينة.

وعما إذا كان استثمار 5 مليارات دولار يتناسب مع حاجة القطاع العقاري في دبي، أوضح شروف: «نحن نرى أن حجم استثمارنا الحالي جيد، حيث قمنا بتحديد هذا الرقم بعد أن أجرينا تحليلاً شاملاً على مدى 4 سنوات باستخدام البيانات والتقارير السابقة الخاصة بحجم المبيعات في قطاع الضيافة وغير ذلك، فكما يشير الخبراء في هذا المجال، فإن 4 سنوات تكفي لقياس أداء قطاع العقارات».

وعن التراخيص المطلوبة من الجهات التنظيمية لتمويل المشروع، أوضح رئيس مجلس إدارة «آي بي سي»، أنه لم يحصل على الترخيص حتى الآن، مشيراً في الوقت عينه إلى أنه يتم الآن تداول المسألة مع عدد من المؤسسات المالية بما فيها «ناسداك دبي» للحصول على الاستشارات اللازمة.

ووفقاً لشروف، فإن خطة تمويل المشروع تقوم على إطلاق برنامج صكوك ب 5 مليارات دولار، وقال إن «بيركشاير هاثاواي» تساعد «آي بي سي» في الوصول إلى أفضل حلول التمويل، وعن الشركاء المحتملين، قال: «نحن نستهدف التعاون مع شركاء عالميين ومحليين، ونركز بشكل أكبر على مستثمري السندات والصكوك».

وحول اتفاقيات مع شركاء أو مستثمرين محليين في ما يتعلق بالمشروع، قال شروف: «نجري حالياً محادثات مع العديد من الشركاء والمستثمرين المحليين الذين تعرفنا اليهم بواسطة شريكنا العقاري بيركشاير هاثاواي وشريكنا الإداري «أويو».

وأعلنت «جاليري سويتس فاكيشن رينتالز»، التابعة لمجموعة «آي بي سي جروب»، أمس عن توقيع اتفاقية مع شركة «أويو» لتجهيز وإدارة 10 آلاف من منازل العطلات الفاخرة في دبي.

وإذا ما كان بإمكانه الكشف عن أي محادثات مع أصحاب أصول عقارية في دبي، اكتفى شروف بالقول: «هنالك محادثات جارية مع الملاك، إضافة إلى أن جميع المحادثات تتم إدارتها وتنسيقها بواسطة بيركشاير هاثاواي، بحكم العقد الحصري الملزم معها». وعن أي صفقات متوقع إتمامها قريباً، كشف شروف عن العديد من الصفقات التي تتم دراستها، وأضاف: «حددنا محفظة أعمال بقيمة تتخطى 8 مليارات درهم بكل من منطقة مرسى دبي وأبراج بحيرات الجميرا والنخلة».

وحول المناطق والأحجام المستهدفة للوحدات، قال: «نحن نستهدف كل المناطق السياحية مثل مرسى دبي وأبراج بحيرات جميرا و(جي بي آر) وجزيرة النخلة».

وعن السعر المستهدف لقيمة الوحدة العقارية، أوضح شروف أن السعر يتراوح لغرفة نوم واحدة بين مليون ومليوني درهم، وقال: «سوف نستعين بتقييمات مستقلة لشراء الوحدات بأسعار سوقية مناسبة». وأضاف: «الأمر يعتمد على متغيرات مختلفة، ولكننا سنستهدف الوحدات التي يمكن تسويقها كمنازل للعطلات، وسوف يبلغ سعر القدم المربعة نحو 1000 إلى 2000 درهم بعد شرائنا للوحدات مجتمعة».

وتابع شروف موضحاً: «كمثال على ذلك، فإننا نشتري شقة تتألف من غرفة نوم واحدة بقيمة 700 ألف درهم، بينما نقوم أيضا بشراء نفس الحجم في منطقة أو مبنى آخر ب 1.6 مليون درهم، وسوف نعمل على إيجاد موازنة بين السعرين لتحقيق الربح».

وعما إذا كان يعتقد أن الوقت ملائم الآن للاستثمار العقاري في دبي، أجاب شروف: «أعتقد أن من الذكاء الاستثمار في دبي الآن».

وحول وجود محادثات مع مطوري ومشغلي منازل عطلات لإدارة 10 آلاف وحدة، أوضح شروف: «لقد قمنا حتى الآن بالاتفاق مع مطورين لأجنحة فاخرة، بينما تجري شركة أويو محادثات مع 8 آخرين.»

وفيما يرى فرصة مربحة لإضافة منازل جديدة في دبي، خاصة أن شركة «إير بي إن بي» تعمل وتنشط في المدينة منذ عدة سنوات، قال: «نعم، فالسوق يشهد نمواً مطرداً بالنسبة لمنازل العطلات».



شراكة مع «أويو» لإدارة المنازل



أعلنت «جاليري سويتس فاكيشن رينتالز»، التابعة لمجموعة «آي بي سي جروب» ومقرها الإمارات، عن توقيع اتفاقية مع شركة «أويو رومز»؛ لتجهيز وإدارة 10 آلاف من منازل العطلات الفاخرة في دبي. وتسعى الشركتان إلى تعزيز حضورهما كمزودين متخصصين للخدمات ضمن القطاع الفاخر لسوق دبي المزدهرة.

وتتركز العقارات المشمولة بالاتفاقية في مواقع تشهد إقبالاً كبيراً، والواردة في «تقرير سوق منازل العطلات بدبي» الصادر مؤخراً عن شركة «نايت فرانك»، بما فيها مرسى دبي ونخلة جميرا وغيرها .وستكتسب الشراكة زخماً بقدرات «أويو رومز» في مجالي التسويق وإدارة العائدات، والتي مكنتها من تسجيل أحد أقوى معدلات الأداء في قطاع الضيافة على مستوى العالم. وكانت «أويو رومز»، أكبر شركات الضيافة في آسيا، والثالثة على مستوى العالم، قد حصلت على دعم قوي بعد بيع جزء من أسهمها لمصلحة شركة «إير بي إن بي» بمبلغ قارب 200 مليون دولار؛ وذلك بعد نجاحها بجمع 800 مليون دولار من التمويل الخارجي في عام 2018.

بموجب الاتفاقية، ستتولى «أويو رومز» إدارة محفظة تضم 10 آلاف عقار فاخر من منازل العطلات الاستثنائية في دبي؛ لتلبية الطلب المتنامي الذي تشهده المدينة على خيارات الإيجار قصيرة الأمد المتميزة.