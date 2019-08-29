شكرا لقرائتكم خبر عن «معرض الإمارات للمشاريع» ينطلق 3 سبتمبر في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة «معرض الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» يومي الثالث والرابع من شهر سبتمبر المقبل، في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.
تشارك في المعرض غرف تجارة وصناعة كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، وذلك في إطار العمل المتكامل الرامي إلى دعم النمو الاقتصادي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره المحور الرئيسي في الرؤية الاقتصادية للدولة، ويمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، ومحفزاً لسياسة التنويع الاقتصادي، ومصدراً مهماً لتوفير فرص العمل، كما أنه إحدى القنوات الرئيسية لبناء اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار والمعرفة.
ويهدف المعرض إلى توفير بيئة عمل مناسبة للاتصال الثنائي في مجال المشاريع والأعمال، لما من شأنه أن يوفر فرصاً استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إتاحة مجالات واسعة لمناقشة آليات توفير أفضل فرص التمويل والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم وتحفيز فكرة توطين هذا القطاع . (وام)
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