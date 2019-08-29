توقعات بانكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثالث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية انكماش أكبر اقتصاد أوروبي في الربع الثالث من العام الجاري، ما يمهد الطريق لركود الاقتصاد الألماني.

وقال المعهد في تقرير صادر أمس الأربعاء إن هناك احتمالات بتراجع الناتج الإجمالي المحلي بنحو 0.2% في الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن انخفض بنسبة 0.1% في الربع الثاني.

وتراجع مؤشر المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية إلى 89 نقطة في أغسطس/‏ آب الجاري، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2012.

وصرح كلوس ميشلسن رئيس التوقعات بالمعهد بأن الصناعة الألمانية في أزمة وأنها تتباطأ وتستدرج ببطء قطاع الخدمات معها.

فيما ذكر سيمون جونكر أحد محللي المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية أن ضعف الطلب على الصادرات بشكل خاص في الاتحاد الأوروبي يضر بالشركات الألمانية، كما أن تهديد تنفيذ البريكست دون اتفاق والنزاعات التجارية العالمية، وعدم الاستقرار السياسي في إيطاليا تضيف الآلام للاقتصاد الألماني.