شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية انكماش أكبر اقتصاد أوروبي في الربع الثالث من العام الجاري، ما يمهد الطريق لركود الاقتصاد الألماني.
وقال المعهد في تقرير صادر أمس الأربعاء إن هناك احتمالات بتراجع الناتج الإجمالي المحلي بنحو 0.2% في الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن انخفض بنسبة 0.1% في الربع الثاني.
وتراجع مؤشر المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية إلى 89 نقطة في أغسطس/ آب الجاري، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2012.
وصرح كلوس ميشلسن رئيس التوقعات بالمعهد بأن الصناعة الألمانية في أزمة وأنها تتباطأ وتستدرج ببطء قطاع الخدمات معها.
فيما ذكر سيمون جونكر أحد محللي المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية أن ضعف الطلب على الصادرات بشكل خاص في الاتحاد الأوروبي يضر بالشركات الألمانية، كما أن تهديد تنفيذ البريكست دون اتفاق والنزاعات التجارية العالمية، وعدم الاستقرار السياسي في إيطاليا تضيف الآلام للاقتصاد الألماني.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بانكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.