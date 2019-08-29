«اللولو» تستثمر 1.8 مليار درهم في مصر

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وقعت مجموعة «اللولو» مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر اتفاقية لإنشاء مراكز تجارية كبرى «هايبر ماركت» في مناطق مختلفة من القاهرة

وقع الاتفاقية بالنيابة عن الحكومة المصرية الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور طارق السبيعي، نائب وزير الإسكان مع يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو» بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة.

وقال يوسف علي موسليام: عندما بدأنا التفكير في الاستثمار بمصر كانت لدينا خطة لضخ 100 مليون دولار فقط، لكن اليوم نستثمر 500 مليون دولار(1.835 مليار درهم) في السوق المصري لإنشاء عدد من المراكز التجارية «الهايبرماركت» و«الميني ماركت»، توفر 8000 فرصة عمل مستدامة للمصريين.

وقال المصيلحي: «بموجب الاتفاقيات الموقعة، سيتم إنشاء أربعة مشاريع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية في غضون 12 شهراً، وستقوم مجموعة «اللولو» بإدارة وتشغيل هذه المشاريع في فترة من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من أعمال التشييد في مدن القاهرة الجديدة، مدينة 6 أكتوبر والعبور».

بالإضافة إلى ذلك، تخطط مجموعة «اللولو» لإنشاء 6 متاجر كبرى و4 أسواق صغيرة مع مطورين آخرين من القطاع الخاص.

كما أن مجموعة «اللولو» في المراحل النهائية من المفاوضات مع الحكومة المصرية لدخول سوق الجملة للخضراوات والفواكه وإنشاء مركز لوجستي لدعم أنشطتها للبيع بالتجزئة في مصر.