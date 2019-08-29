شكرا لقرائتكم خبر عن «آي كيو فولفيلمنت» ينطلق من دبي للمرة الأولى في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
شهدت دبي افتتاح «آي كيو فولفيلمنت» (IQ Fulfillment) الذي أطلقته شركة «آي كيو القابضة»، كأول مركز من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوفير وتوظيف الخدمات اللوجستية القائمة على حلول وتقنيات الروبوت. ويوفر المركز الخدمات الأكثر تطوراً في الإمارة باستخدام باقة متكاملة من الحلول المدعمة بحلول الروبوت والذكاء الاصطناعي والمنصات البرمجية التي يمكن الاستفادة منها في دعم قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.
وسيدعم مركز «آي كيو فولفيلمنت» احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحاضنات ومسرعات الأعمال، إضافة إلى أنشطة التجارة الإلكترونية، للمساعدة في تسريع وتيرة نمو هذه الأعمال. ونظراً لاعتماده على أحدث ما يوفره قطاعا التكنولوجيا والروبوتات للتفاعل بسلاسة وسهولة مع منصات العملاء الإلكترونية، يضمن المركز تقديم خدمات الاستجابة والتخزين وحماية حزمة البيانات وغيرها من الخدمات الأخرى.
وقال فادي العامودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز «آي كيو فولفيلمنت»: «اخترنا دبي في ضوء ما تتمتع به من بنية تحتية رقمية قوية، إلى جانب توجهات قيادتها الحكيمة لدفع عجلة التحول الرقمي، من خلال توفير منظومة الابتكار والتكنولوجيا قادرة على مواكبة أحدث التطورات. ومع استعداد الإمارة لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، سيسهم آي كيو فولفيلمنت في توفير احتياجات السوق، من خلال توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأخرى، لبناء مشاريعها الرقمية بأعلى مستويات الفعالية والكلفة المجدية».
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