رحلة سنغافورة نحو النمو والاستدامة في «إكسبو دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سوف تشارك سنغافورة في إكسبو 2020 دبي، من خلال جناح يحمل عنوان «الطبيعة، الرعاية، المستقبل» ويعكس رحلة سنغافورة نحو النمو والاستدامة والتكيّف.

وسوف تتولّى هيئة التطوير المدنيّ مشاركة سنغافورة في إكسبو 2020 دبي، بالتنسيق والتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص لتنفيذ جناح سنغافورة.

ويشغل جناح سنغافورة مساحة 1550 متراً مربعاً في منطقة «الاستدامة» في موقع إكسبو 2020 الذي تبلغ مساحته 4.38 كم مربع في منطقة دبي الجنوب، بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وعلى بعد 30 دقيقة بالسيارة من وسط مدينة دبي وأقلّ من ساعة بالسيارة من مطار دبي ومطار أبوظبي الدولي.

صُمِّم جناح سنغافورة لتقديم لمحة للزائرين حول التطوّر والتحوّل اللذين تشهدهما سنغافورة، وسوف يسلّط الضوء على سعي الدولة المستمرّ نحو قابلية العيش والاستدامة والتكيّف من خلال الحلول المدينيّة المبتكرة. وسيعمل أيضاً على إظهار نقاط القوّة والخبرات في سنغافورة بهدف تشكيل فرص تجارية محتملة للبلد.

استعراض الحلول المدينية

سوف يشهد إكسبو 2020 دبي المشاركة الرابعة لسنغافورة في معارض إكسبو الدوليّة، حيث سبق أن شاركت أيضاً في الأعوام 2000 و2005 و2010. وتؤكّد مشاركة سنغافورة في إكسبو 2020 دبي على علاقاتها الثنائية الراسخة مع دولة الإمارات. سيكون إكسبو 2020 دبي وجهة إقليمية وعالمية محورية تعمل على توسعة شبكة سنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، علاوة على توثيق الارتباط بين البلدين.

ويقول ليم إنج هوي، الرئيس التنفيذي- هيئة التطوير المدنيّ: يرتكز جناح سنغافورة إلى المبادئ والقيم الأساسية لبلدنا المتمثّلة في النمو المستدام، والتي تسمح لنا بتحقيق نموّ اقتصادي وبيئة معيشية عالية الجودة.

ومن خلال ما سنقدمه في إكسبو 2020 دبي، نأمل أن نحتفل بروح الابتكار والإبداع في سنغافورة من خلال التعريف بالحلول المدينية المبتكرة، وإمكانات التصميم، والقدرات التي تملكها سنغافورة من خلال البرامج والأنشطة التي ستُقام على مدار ستة أشهر هي مدّة الحدث العالمي. ونحن ندعو الشركات والمؤسسات السنغافورية إلى القيام بدور فاعل في تنفيذ جناح سنغافورة والوصول إلى جمهور عالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا الحيوية.

عرض مدينة متّصلة مع الطبيعة في حديقة

ضمن موضوع «الطبيعة. الرعاية. المستقبل»، سوف يجسّد جناح سنغافورة حكاية سنغافورة في التغلّب على قيودها المادية كدولة صغيرة قائمة في جزيرة، لتصبح مدينة صالحة للعيش تقوم على الاستدامة.

ومع أن العالم أصبح أكثر سرعة وتنوّعاً وحافلاً بالمتغيّرات التي لا يمكن توقّعها، إلا أنه يتعيّن على سنغافورة أن تحافظ على قابليتها للتكيّف والمرونة.

فمن خلال رحلة إبداعية وتجريبية حافلة بالاكتشافات الفردية والجماعية، سيتعرّف الزائرون على تطوّر سنغافورة إلى مدينة حيوية متّصلة بالطبيعة، حيث تستمرّ في تعزيز علاقة تآزرية وتعاونية بين المجتمع، والطبيعة، والبيئة المعمارية، بهدف تشكيل إمكانات للمستقبل.

قامت بتصميم جناح سنغافورة شركة «ووها للهندسة المعمارية» WOHA Architects السنغافورية.

وتمّ تصميم جناح سنغافورة، ليكون صفري الطاقة وليتضمّن استراتيجيات وميزات تصميم الاستدامة مثل السقف الناتئ لتوفير الظلّ والراحة الحرارية، والألواح الشمسية، وتكنولوجيا معالجة المياه، لتوفير احتياجات الطاقة والمياه في الجناح.