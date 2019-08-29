شكرا لقرائتكم خبر عن 10.6 مليار دولار استثمارات تنمية حقل ظُهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة البترول المصرية في بيان أمس الأربعاء، إن إجمالي استثمارات مشروع تنمية حقل الغاز المصري ظُهر بلغ 10.6 مليار دولار حتى الآن.
وذكرت الوزارة أنه من المتوقع تجاوز إجمالي إنتاج الحقل ثلاثة مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً قبل نهاية العام.
كان وزير البترول المصري طارق الملا أعلن الأسبوع الماضي عن زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل ظُهر الواقع في البحر المتوسط إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً، وهو ما يسرع خطى مصر صوب التحول إلى مركز للطاقة في المنطقة.
واكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظُهر في 2015، ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر 10.6 مليار دولار استثمارات تنمية حقل ظُهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.