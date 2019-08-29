شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتية في الاقتصاد.. 23 ألف سيدة يُدرن مشروعات بـ 50 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حجزت المرأة الإماراتية منذ قيام دولة الاتحاد موقعها كشريك أساسي في عملية تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، وبرهنت على كفاءة عالية في عالم المال والأعمال، أهلتها لتجاوز أسوار المنافسة المحلية والوصول إلى المنافسة عالمياً.

وقطعت المرأة الإماراتية شوطاً كبيراً في طريق التمكين الاقتصادي، ونجحت في تجاوز التحديات والصعوبات متسلحة بالدعم الحكومي والوعي المجتمعي الذي آمن بقدراتها ورحب بتبوئها المناصب القيادية في مختلف القطاعات الإنتاجية، لاسيما في مجال التجارة والصناعة، حيث كانت الإمارات أول بلد عربي والثاني على مستوى العالم، في طرح إلزامية تعيين أعضاء من النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية.

ووفقاً للبيانات الرسمية، وصل عدد سيدات الأعمال الإماراتيات في عام 2018 إلى نحو 23 ألف سيدة، يُدرن مشروعات تتجاوز قيمتها 50 مليار درهم، ويشغلن 15% من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، فيما تبلغ نسبة الإماراتيات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، نحو 57,3% من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع.

وبدأت النساء الإماراتيات بدخول السوق بعد وقت قصير من إعلان اتحاد دولة الإمارات عام 1971، حيث ارتفعت نسبة النساء العاملات من 3.4% في عام 1975 إلى 11.7% في عام 1995. أما اليوم فتشكل المرأة الإماراتية نسبة 66% من مجمل القوى العاملة في القطاع الحكومي، ونحو 30% منها تمثل القيادات النسائية التي تتبوأ مواقع صناعة القرار، وتمثل المرأة الإماراتية نحو 71% من مجمل الخريجين الإماراتيين.

المنصوري: رسالة تقدير

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن يوم المرأة الإماراتية هو مناسبة وطنية غالية على قلوب الإماراتيين، لما يمثله من رسالة محبة واعتزاز بإنجازات «ابنة الإمارات»، واحتفاء بدورها الهام والحيوي في التنمية، وتقدير لمساهمتها المتميزة والفاعلة في نهضة دولة الإمارات وتقدمها المستدام لتغدو في مصاف أفضل دول العالم.

وقد نظمت وزارة الاقتصاد بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» عدداً من المبادرات والفعاليات المتنوعة التي تحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية، من أبرزها تنظيم زيارة لمتحف المرأة بدبي، وتقديم شهادات لموظفات الوزارة اللواتي لديهن مشروع تجاري، وتكريم أول موظفة إماراتية التحقت بالوزارة، فضلاً عن مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية مثل المسابقات والسحوبات والشعر وغيرها.

عبيد الزعابي: دور كبير

قال د.عبيد الزعابي - الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن احتفاء الإمارات بيوم المرأة الإماراتية يعكس مدى الأهمية والدور الكبير الذي منحته الحكومة الرشيدة للمرأة الإماراتية، إيماناً منها بأهمية مساهمتها وإفساح المجال لها للمشاركة بنهضة الوطن.

سلطان بن هده: تعزيز مكانة الشارقة

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة فعاليات خاصة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، حيث أقامت ورشة خاصة بهذه المناسبة من تقديم موزة محمد الخيال، مستشار تطوير أعمال واستراتيجيات، عكست أهمية المساهمة التي قامت بها ابنة الإمارات في جهود تنمية وتطوير هذه البلاد.

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن على الدور البارز والهام الذي تقوم به المرأة كعضو فعال في تحقيق الأهداف الطموحة والمساهمة في تعزيز مكانة الشارقة كمركز اقتصادي اقليمي وعالمي، كما تحرص الدائرة دوماً على توفير كافة المقومات والسبل اللازمة لتيسير مهام عمل المرأة في المجال الاقتصادي.

الشامسي: شريك عملية البناء

أشاد عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بـ «الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف مجالات العمل الوطني، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية»، منوهاً بـ «الدعم المطلق» الذي تتلقاه المرأة من قبل القيادة الرشيدة وحكام الإمارات، لتكون المرأة شريكاً أساسياً مع الرجل في مختلف الميادين، حيث تبوأت أرفع المناصب التنفيذية والتشريعية، ومختلف مناصب القيادة العليا في الدولة، بالإضافة إلى ذلك إشراك المرأة بالعديد من المجالات التي تخدم المجتمع.

وأكد مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة على أهمية خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة منذ بدايات تأسيس الدولة، والتي ركزت على حق المرأة في التعليم والعمل والرعاية الصحية.

25 % نمو رخص سيدات الأعمال في عجمان

احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بيوم المرأة الإماراتية عبر إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.وبلغ عدد الرخص الاقتصادية الصادرة لسيدات الأعمال الإماراتيات 370 رخصة جديدة و1951 رخصة مجددة خلال النصف الأول من العام الحالي، في الوقت الذي حققت فيه نمواً في إصدار الرخص بنسبة 25% خلال عام 2018 مقارنةً بالعام الذي سبقه، في مؤشر على الوتيرة المتصاعدة لمشاركة المرأة في النشاط التجاري في الإمارة.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة: إننا نعتز بالمكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة، التي وفرت لها كل أشكال الدعم والتمكين، لتكون جزءاً فاعلاً في تنمية الوطن وازدهاره في مختلف القطاعات.

72 % العاملات في القطاع المصرفي

قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن الاحتفال بـ «يوم المرأة الإماراتية» يأتي تقديراً كبيراً لدور المرأة الإماراتية في مضيها قدماً بخطوات ثابته وسعيها الجاد نحو التقدم والتطور.

وأضاف أن المتابع لرحلة صعود المرأة الإماراتية، وبروز نجمها في دولة الإمارات، يلاحظ كمّ الجهود والدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة حتى تمكنت من احتلال مواقع كانت تقتصر فقط على الرجال، ولعل الشاهد على ذلك كون المرأة الإماراتية تشكل أكثر من 72% من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي

غرفة دبي تستعرض قصص النجاح

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نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلةً بمركز أخلاقيات الأعمال أمس ندوة خاصة احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، بمشاركة واسعة من سيدات ورائدات الأعمال اللواتي اطلعن على تجارب إماراتية نسائية ناجحة وعلى التقدم الذي حققته الدولة على صعيد المساواة بين الجنسين.

وشارك في الجلسة النقاشية التي استعرضت أبرز قصص نجاح المرأة الإماراتية والتحديات التي واجهنها في سبيل تعزيز أعمالهن ومسيرتهن المهنية، كل من أمل مراد مدربة لياقة ورائدة أعمال، وعائشة البلوشي، مدربة ورائدة أعمال وحائزة على جائزة الإمارات للسيدات، وبخيتة المهيري، ضابط أول طيار في طيران الإمارات.

وخلال كلمته الافتتاحية في اللقاء، وصف هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي يوم المرأة الإماراتية باليوم المميز، مشيداً بالمساهمة الإيجابية الفعالة للمرأة في دولة الإمارات، ودورها الهام في الارتقاء بمكانة المجتمع والاقتصاد الإماراتي.

احتفالات في أبوظبي

احتفت «دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي» ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «أم الإمارات رمز التسامح» تقديراً للإنجازات والمكتسبات النوعية التي حققتها المرأة الإماراتية في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.



يقين الحمادي: تسهم في صياغة المستقبل



قالت القاضي يقين عبد الله الحمادي، القاضي في مركز فض المنازعات الإيجارية وأول إماراتية تتولى منصب قاضي إيجارات عقاري في دبي، إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة سنوية تحظى باهتمام ورعاية حكومية، إلى جانب الترحيب من المجتمع الذي يدرك تجربتها الثرية والمتميزة في كافة الميادين، ودورها الجوهري في تقدم الإمارات وتطورها الهائل خلال فترة زمنية قياسية، ومساهمتها في صياغة المستقبل. وأضافت: لقد واصلت المرأة في الإمارات تسجيل نجاحها عاما تلو الآخر، وبعد أن هيأ المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الأرضية الخصبة لها للانضمام إلى مقاعد الدراسة، ومن ثم دخول معترك العمل، انطلقت المنافسة مع الرجل، لتتمكن من تسلم أرفع المناصب الوزارية والبرلمانية والدبلوماسية والقضائية والعلمية وريادة الأعمال.. وغيرها الكثير.



ماجدة راشد: دعوة إلى مواصلة التميز



قالت ماجدة علي راشد المدير التنفيذي - قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي، إن يوم المرأة الإماراتية من المناسبات المهمة على أجندتنا الوطنية؛ ففي الوقت الذي تركز رسالته على الاحتفاء بإنجازات نساء الإمارات وتقديرهن على كل ما يبذلنه من تضحيات وجهود، إلا أنه يحمل بعداً آخر.

وأضافت، إنني أرى هذا اليوم بمثابة دعوة متجددة لكل امرأة في الإمارات، لمواصلة السعي من أجل تحقيق أهدافها وطموحاتها والوثوق بقدراتها. إنه تشجيع لها على إثبات الذات من خلال التسلح بالعلم والمعرفة والإبداع، والاستثمار في الابتكار لتطوير قدراتها ومهاراتها.



هند المري: مناسبة للاحتفاء بالتفوق



قالت هند عبيد المري المدير التنفيذي - معهد دبي العقاري - دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الإعلان عن تخصيص يوم للمرأة الإماراتية كمناسبة نحتفي بها كل عام، يعني أن دولة الإمارات، قيادة وشعبا، حددت موعدا تتنافس فيه بنات الإمارات للكشف عن إنجازاتهن وتفوقهن في كافة الميادين.

هذه الإنجازات تزداد قيمة وأهمية، لأن كل واحد منها يحمل رسالة مضمونها أن المرأة عنصر فاعل وحيوي في رسم مستقبل أكثر إشراقا للدولة وأجيالها القادمة؛ مستقبل يشارك في صنعه الجميع من النساء والرجال، لتصبح دولتنا الأفضل عالميا مع حلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيسها في العام 2071.



8 مليارات ملكية المواطنات من أسهم شركات سوق دبي المالي



نظم سوق دبي المالي، أمس، احتفالية خاصة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بحضور مريم فكري، الرئيسة التنفيذية للعمليات، رئيسة قطاع التقاص والتسوية والإيداع، وفهيمة البستكي، نائبة الرئيس التنفيذي، رئيسة قطاع تطوير الأعمال، إضافة إلى عضوات المجلس النسائي في السوق.

ويتمتع سوق دبي المالي بحضور قوي للمستثمرات المواطنات؛ إذ يصل عددهن حالياً إلى 191,467 مستثمرة بنسبة 22.6% من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق، والذي يصل إلى 844 ألف مستثمر ومستثمرة.

وتمتلك المستثمرات المواطنات حالياً 3.3 مليار سهم من أسهم الشركات المدرجة في السوق بقيمة تقارب ثمانية مليارات درهم. وقد نفذت المستثمرات المواطنات تداولات بقيمة 3.1 مليار درهم بيعاً وشراء منذ بداية العام 2019 وحتى 21 أغسطس الجاري، وتصل نسبة المواطنات من إجمالي عدد العاملين في السوق حالياً إلى 49%.



تمثل 48% من موظفي السوق الحرة



احتفلت سوق دبي الحرة أمس بـ «يوم المرأة الإماراتية»، وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: استقطبت سوق دبي الحرة إليها الكثير من الإماراتيات منذ 20 عاماً، ويعمل عدد منهن في مراكز إدارية عليا، وتصل نسبة الموظفات العاملات في السوق إلى 48% من إجمالي عدد الموظفين الذي يبلغ 6,100.



40 % حصة الإماراتيات من رخص الأعمال في دبي





نظم «مجلس سيدات أعمال دبي» بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس، في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي لقاءً احتفالياً؛ بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»؛ وسط حضور بارز من رائدات أعمال وعدة قيادات نسائية إماراتية.

وتخلل الاحتفال الذي افتتح بكلمة رئيسية من الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، وكلمة ترحيبية من علي إبراهيم، نائب مدير عام في اقتصادية دبي، تنظيم جلسة نقاشية، أدارتها ليلى محمد الجاسم، مدير إدارة المعرفة والابتكار في اقتصادية دبي، وشاركت فيها: الدكتورة عائشة البوسميط، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وأنيسة الشريف، استشارية أسرية وتربوية ومؤسسة برنامج «تنشئة»، إضافة إلى نورة عباس أحمد، مدير إدارة التدريب في «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية».

وقال علي إبراهيم: تلعب اقتصادية دبي دوراً فاعلاً في تأهيل المرأة الإماراتية على مختلف الصعد؛ من حيث تسهيل مزاولة وتقديم كافة الحلول والتحفيزات المساهمة في تعزيز تواجدها في سوق العمل، وتظهر أحدث الأرقام أن الرخص التجارية لسيدات الأعمال الإماراتيات تشكل نحو 40% من إجمالي رخص سيدات الأعمال في إمارة دبي، فضلاً عن ذلك تستحوذ المرأة الإماراتية على 1806 رخص من إجمالي 3100 «رخصة تاجر» أي ما يعادل 59%، والتي يوفرها قطاع الترخيص والتسجيل التجاري للراغبين بمزاولة الأعمال عبر قنوات التواصل الاجتماعي من إمارة دبي.وأشادت القرق بالمساهمة البارزة للمرأة الإماراتية في تنمية المجتمع والوطن، والإنجازات التي حققتها ضمن مكتسبات الاتحاد، مشيرةً إلى أن المرأة خيرُ شريكٍ لبناء هذا الوطن المعطاء، وركيزة لا يستغنى عنها في تربية الأجيال وتنمية المجتمع واستدامة الاقتصاد وازدهار الوطن.