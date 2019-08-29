أحمد بن سعيد: 2000 موظفة في صناعة الطيران بدبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أكثر من 2000 امرأة إماراتية يؤدين يومياً مهام مختلفة ومهمة في صناعة الطيران بدبي، ويساهمن بملكاتهن القيادية ومهاراتهن الإبداعية في كل موقع ومجال. نحن فخورون بوجودهن معنا، ذلك أن ما يبذلنه من جهود يضمن استمرار قطاع الطيران في دعم اقتصاد دبي، والارتقاء بهذه الصناعة نحو آفاق جديدة.

يذكر أن مجموعة الإمارات تضم أكثر من 1100 امرأة إماراتية في مختلف الوظائف والمهام والمواقع من الإدارات التشغيلية، مثل العمليات الجوية والهندسة، إلى مواقع الخدمات في المطار والمبيعات التجارية وشؤون العملاء، إضافة إلى الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمالية، والعمليات التجارية.